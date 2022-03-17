МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.

По информации агентства, JPMorgan был банком-корреспондентом, который Россия использовала для отправки платежа Citigroup, который в свою очередь выступает в качестве платежного агента по евробондам. JPMorgan отправил средства Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США в среду, сообщил один из собеседников агентства.

В JPMorgan и Citi заявили РИА Новости, что не комментируют данный вопрос.