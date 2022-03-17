МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг инвесткомпании "Фридом Финанс" (российское подразделение Freedom Holding Corp.) до "CCC-" с "В", сообщает агентство в своем релизе.

Рейтинг казахстанских подразделений, в том числе "Фридом Финанс" и некоторых других, понижен до "В-" с "В".

Рейтинги этих подразделений группы Freedom, по мнению агентства, "прямо или косвенно подвержены влиянию российских финансовых рынков и экономических условий". Рейтинги остаются в списке на пересмотр (CreditWatch) с возможным понижением.

Рейтинговое действие последовало за понижением суверенных кредитных рейтингов РФ в иностранной и национальной валютах до "CCC-/C" с "BB+/B" и "BBB-/A-3" соответственно.

"Мы понизили рейтинги "ИК Фридом Финанс", чтобы отразить наше мнение о том, что она, вероятно, подвергнется значительному влиянию резкой переоценки и сбоев на рынках капитала в России", — отмечают аналитики.

ООО "ИК Фридом Финанс" — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах. Акции холдинга торгуются на NASDAQ.