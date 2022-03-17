МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Уход с российского рынка западных компаний из-за кризиса на Украине создает возможности для инвестиций в РФ предприятиям из других стран, в том числе из Алжира, заявил РИА Новости алжирский экономист Мухаммад Шариф Дарави.

"Продолжающийся уход с рынка РФ больших западных компаний дает возможность предприятиям из других стран. В том числе такая возможность появляется и у Алжира, имеющего исторически крепкие отношения с Россией", — сказал Дарави.

По его словам, экономическое присутствие алжирского бизнеса в России может быть осуществлено через активизацию правительством Алжира двусторонних соглашений между двумя странами.

"Двусторонние соглашения могут быть прежде всего направлены на инвестиции в Россию посредством крупных алжирских госкомпаний, таких как Sonatrach и других. Активно должны действовать и частные компании", — считает экономист.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям.

Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.

Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России.

При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.