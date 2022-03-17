МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов предложил создать электронную базу данных с информацией о ж/д составах, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. РЖД тестирует технологии блокчейна в сервисе локомотивов

"Некоммерческое партнерство "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ") провело годовое собрание, в котором принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов. В своем приветственном слове заместитель Министра подчеркнул необходимость подготовить и запустить в эксплуатацию электронную базу данных, которая будет содержать информацию о жизненном цикле железнодорожного подвижного состава", — говорится в сообщении.

В дальнейшем, по мнению Морозова, работу такой базы данных возможно было бы распространить на страны ЕАЭС.

Он также отметил необходимость упрощения и ускорения процедур подтверждения соответствия для железнодорожного подвижного состава и компонентов, что позволит повысить безопасность продукции.

"В рамках традиционного сотрудничества между ГНЦ ФГУП "НАМИ" и МГТУ им. Н.Э.Баумана необходимо продолжить работу над созданием российских двигателей внутреннего сгорания с минимальным уровнем углеродных выбросов, в том числе при использовании синтетических топлив", — отметил замминистра.

Также на этом собрании были подведены итоги 2021 года, обозначены задачи на 2022 год. Кроме того, в организацию были приняты две новые компании — "Металлургический Машиностроительный Комплекс "Новотранс" и компания "Новые технологии".