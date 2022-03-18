МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Спрос на ювелирные изделия премиального сегмента, которые можно рассматривать в инвестиционных целях, подскочил в России в конце февраля: в фирменных магазинах и бутиках даже бывают очереди за украшениями стоимостью в сотни тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин. Россияне резко нарастили спрос на золото

"Мы видим сейчас очереди в магазинах, фирменных бутиках, раскупающих ювелирку… Спрос вырос, но на те ювелирные изделия, которые можно отнести к инвестиционным вложениям — это ювелирные изделия премиального сегмента стоимостью сотни тысяч рублей", — сообщил Уткин. Он объяснил это тем, что ювелирные украшения относятся к предметам роскоши, ввоз которых из-за западных санкций "будет невозможен ни из Европы, ни из Америки".

"Однако ювелирные изделия премиального сегмента занимают, к сожалению, незначительную часть рынка, основной наш рынок, это все-таки эконом-сегмент", – добавил он.

По словам главы гильдии, в сегменте массового спроса ситуация иная. "Потребитель, который покупал такие изделия, сейчас стоит в очереди за гречкой, сахаром, мукой, консервами… здесь все деньги с ювелирного рынка ушли и пошли в продуктовый", – отметил Уткин.

Он сообщил также, что в начале марта еще был активный спрос в эконом-сегменте, связанный с тем, что покупатели выбирали подарки на 8 марта. Однако после праздника, ювелиры ощутили падение спроса, которое сохраняется и сейчас.

Во вторник Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогого алкоголя.