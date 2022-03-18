МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, каких уровней могут достичь инфляция и безработица в России в связи со структурными изменениями в экономике. Песков не советует скупать гречку и сахар

Президент России Владимир Путин во время совещания по мерам поддержки регионов в условиях санкций заявил, что новые реалии потребуют глубоких структурных изменений российской экономики, которые приведут к росту безработицы и инфляции.

"Пока не могу сформулировать, это же не единовременное какое-то действие, это процесс, поэтому сейчас я не могу ответить на этот вопрос", — сказал Песков.

В четверг Минтруд обнародовал новые меры поддержки занятости населения, которые охватят 625 тысяч россиян.