МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ЭКОНОМИКА РФ ВХОДИТ В ФАЗУ МАСШТАБНОЙ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ, КОТОРАЯ БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ВРЕМЕННЫМ, НО НЕИЗБЕЖНЫМ ПЕРИОДОМ ПОВЫШЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ — ЦБ

ИНФЛЯЦИЯ В РФ ЗНАЧИМО УСКОРИЛАСЬ ИЗ-ЗА ВСПЛЕСКА СПРОСА НА ФОНЕ ВОЗРОСШЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РОСТА ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ, А ТАКЖЕ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ — ЦБ

КАРДИНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РФ СОЗДАЛО УГРОЗЫ ДЛЯ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ, НО ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПОЗВОЛИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ — ЦБ

ДАЛЬНЕЙШАЯ ТРАЕКТОРИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ БУДЕТ ВО МНОГОМ ЗАВИСЕТЬ ОТ СТЕПЕНИ И СКОРОСТИ ЕЕ ПОДСТРОЙКИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ — ЦБ

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