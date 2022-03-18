2022-03-18T13:32:00+03:00
2022-03-18T13:35:40+03:00
2022-03-18T13:32:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220318/836419330.html
ЦБ заявил об эпохе масштабной перестройки российской экономики
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЭКОНОМИКА РФ ВХОДИТ В ФАЗУ МАСШТАБНОЙ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ, КОТОРАЯ БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ВРЕМЕННЫМ, НО НЕИЗБЕЖНЫМ ПЕРИОДОМ ПОВЫШЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ — ЦБ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ЗНАЧИМО... ПРАЙМ, 18.03.2022
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83620/57/836205782.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83620/57/836205782.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83620/57/836205781.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83620/57/836205781.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83620/57/836205769.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83620/57/836205769.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ЭКОНОМИКА РФ ВХОДИТ В ФАЗУ МАСШТАБНОЙ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ, КОТОРАЯ БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ВРЕМЕННЫМ, НО НЕИЗБЕЖНЫМ ПЕРИОДОМ ПОВЫШЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ — ЦБ
ИНФЛЯЦИЯ В РФ ЗНАЧИМО УСКОРИЛАСЬ ИЗ-ЗА ВСПЛЕСКА СПРОСА НА ФОНЕ ВОЗРОСШЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РОСТА ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ, А ТАКЖЕ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ — ЦБ
КАРДИНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РФ СОЗДАЛО УГРОЗЫ ДЛЯ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ, НО ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПОЗВОЛИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ — ЦБ
ДАЛЬНЕЙШАЯ ТРАЕКТОРИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ БУДЕТ ВО МНОГОМ ЗАВИСЕТЬ ОТ СТЕПЕНИ И СКОРОСТИ ЕЕ ПОДСТРОЙКИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ — ЦБ
Новость дополняется