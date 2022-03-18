МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Обнуление пошлин для ввоза на территорию Евразийского экономического союза затронет импорт в РФ на сумму 19 миллиардов долларов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить на полгода от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве.

"На вчерашнем заседании совета было решено несколько важнейших вопросов. В первую очередь, конечно, это вопрос по импортным пошлинам. Вчера были отменены пошлины на 458 позиций, импортных. Общий объем импорта, который идет на территорию РФ по этим позициям, 19 миллиардов долларов США", — сказал Решетников.

Он отметил, что экономия для потребителей данной продукции в России оценивается более чем в 500 миллионов долларов.

"Это должно снизить давление на цены, и конечно это важнейший компонент для поставок, для наших предприятий", — добавил министр.

По его словам, в частности обнулены пошлины на некоторые продукты, в том числе детское питание, компоненты для машиностроительной продукции, для химической промышленности, для строительства. "Дальше эта работа будет продолжена", — подчеркнул Решетников.