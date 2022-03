МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Крупнейший китайский производитель систем безопасности компания Zhejiang Dahua Technology Co назвала ложью информацию о прекращении с 24 марта всех поставок в Россию, сообщил РИА Новости представитель компании в РФ.

Ранее появилась информация о том, что компания Dahua известила своих российских партнеров, что с 24 марта якобы прекращаются все поставки в Россию, а всё, что до 24 марта не будет продано покупателям и останется на складах в России, компания заберет обратно.

В телефонном разговоре с корреспондентом представитель компании назвал данную информацию ложью и возможными происками конкурентов.

"Сейчас мы днями и ночами работаем над обеспечением отгрузок в Россию", — добавил он. По его словам, сейчас курс рубля стал более стабильным, и компания рассчитывает продолжать свою коммерческую деятельность в России.

Компания является один из ведущих мировых разработчиков систем безопасности и устройств для видеонаблюдения. Штаб-квартира компании располагается в Ханчжоу.

В марте 2021 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила Zhejiang Dahua Technology Co. наряду с Huawei Technologies Co., ZTE Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co в список компаний, продукция которых, с точки зрения США, представляют угрозу национальной безопасности