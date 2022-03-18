МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опровергло информацию о повышении индексов изменения платы за услуги ЖКХ.

"Распространяемая информация о повышении индексов на коммунальные услуги не является достоверной. На портале правовой информации документ не опубликован", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону устанавливается ежегодно распоряжением правительства. Как отмечается в сообщении министерства, на 2022 год индексы роста уже установлены и их значение составляет 4%.