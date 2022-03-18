МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Запасов продуктов в России достаточно, цены на отдельные товары могут даже снизиться в будущем, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ работает над смягчением последствий по кредитам с плавающей ставкой

Она, в частности, отметила, что ускорение инфляции в РФ в конце февраля — начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, и этот ажиотаж несколько снизился на второй неделе марта.

"Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться", — сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.