МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Комитет по меди Лондонской биржи металлов (LME) предлагает запретить поставки этого промышленного металла из России, сообщили агентству Блумберг осведомленные источники.

"Комитет, который играет лишь консультативную роль в LME, в пятницу проголосовал подавляющим большинством за то, чтобы рекомендовать бирже не допускать новые поставки российской меди на свои склады", — сообщили агентству осведомленные источники.

Биржа заявила, что продолжает следить за ситуацией вокруг санкций против России, но в настоящее время не планирует принимать каких-либо самостоятельных действий, таких как введение ограничений на оборот металла, произведенного в России, в системе LME, пишет агентство. LME отказалась давать комментарии агентству по поводу обсуждений комитета.