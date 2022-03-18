МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. США намерены принимать жесткие меры в отношении стран, которые будут помогать России "обходить" санкции Запада в связи с событиями на Украине, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы ясно дали понять всем, что готовы возложить последствия на те страны, которые попытаются помочь России уклониться от наших санкций или обойти их, а также стать "гаванью" для российских денежных средств", — сказал представитель американского дипведомства.