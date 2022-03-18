МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в своем первом по итогам состоявшегося разговора с председателем КНР Си Цзиньпином комментарии заявил, что беседа двух лидеров "прошла хорошо".

"(Разговор) прошел хорошо", — сказал Байден, которого цитируют журналисты из пула Белого дома.

Байден и Си Цзиньпин в пятницу провели разговор по видеосвязи. Он продолжался в сумме почти два часа.

Отношения США и Китая еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что лидеры двух стран согласны с мнением, что Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать конфронтации, а также укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях.

Они также обсудили вопрос санкций. Введение всесторонних и неизбирательных санкций заставляет страдать простых людей, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"Будучи лидерами крупных стран, мы должны рассмотреть вопрос о надлежащем решении острых глобальных проблем", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

Он подчеркнул, что "от введения всесторонних и неизбирательных санкций страдают простые люди". По его словам, если их и дальше наращивать, то это вызовет серьезный кризис в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике, в продовольственной сфере, производственных цепочках и цепях поставок, что еще больше усугубит и без того сложную ситуацию в мировой экономике и приведет к невосполнимым потерям.