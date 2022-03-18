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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220318/836427270.html
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
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Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию. "LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию", — говорится... ПРАЙМ, 18.03.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию.
"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию", — говорится в релизе на сайте компании.
Компания отмечает, что будет следить за развитием ситуации.
LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.