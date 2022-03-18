МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию.

"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию", — говорится в релизе на сайте компании.

Компания отмечает, что будет следить за развитием ситуации.

LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.