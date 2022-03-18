МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Иран может нарастить поставки овощей в Россию до 2 миллионов тонн в год с нынешних 570 тысяч тонн, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи с руководством иранских ветеринарных организаций. Власти Москвы объяснили рост цен на овощи

"На переговорах речь шла о возможности Ирана поставлять до 2 млн тонн овощей, таких как томаты, баклажаны, огурцы, перец, а также зелени и яблок", — говорится в сообщении. На сегодняшний день объемы ввоза в Россию этих культур из Ирана оцениваются в 570 тысяч тонн.

Иран также заинтересован увеличить импорт из России зерновых и масличных культур до 12 миллионов тонн в год с текущих 7 миллионов тонн, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по итогам встречи с руководством иранских профильных организаций.

"Иранская сторона сообщила, что заинтересована в увеличении объемов импорта из России зерновых и масленичных культур с текущих 7 миллионов тонн в год до 12 миллионов тонн", — говорится в сообщении российского ведомства.

Пресс-служба добавляет, что Иран также рассматривает возможность открытия своего рынка для российского мяса птицы, баранины и другой мясной продукции. В ближайшее время иранские специалисты приедут в Россию на инспекцию птицеперерабатывающих предприятий.

Отдельной темой встречи стал импорт иранской молочной продукции. Российское ведомство отметило, что аттестованные для экспорта предприятия Ирана стабильно поставляют в Россию широкий перечень молочной продукции, включая сыр, сливочное масло, сливки в потребительской упаковке.

В Москве 18 марта состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова с руководителем Иранской организации по защите растений (IPPO) Жахпуром Жамшидом Алаи Могхадами и руководителем Иранской ветеринарной организации (IVO) Сейедом Мохаммадом Агхамири.