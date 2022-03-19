ЕРЕВАН, 19 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на уровне "B+", прогноз стабильный, сообщается на сайте агентства. S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте

"РДЭ Армении на уровне "B+" отражает высокие показатели дохода на душу населения, показатели управления и деловой среды по сравнению с сопоставимыми странами, а также надежную основу макроэкономической и налогово-бюджетной политики и твердую приверженность реформам, подкрепленную поддержкой МВФ", — говорится в сообщении.

При этом в Fitch считают, эти сильные стороны ограничиваются высокой долей государственного долга, выраженного в иностранной валюте, относительно слабым внешним финансированием и геополитическими рисками. "На Армению негативно повлияют побочные эффекты кризиса в России, учитывая важные связи между двумя экономиками", — отмечается на сайте.

При этом, агентство ожидает, что буферы суверенной политики, варианты финансирования и долгосрочный портфель коммерческого долга помогут Армении справиться с шоком без серьезного ухудшения платежеспособности.

В Fitch напомнили, что по состоянию на 2021 год на долю России приходилось 28% экспорта армянских товаров, 37% импорта и 40% турпотока, прямых иностранных инвестиций и денежных трансфертов в Армению. В агентстве полагают, что влияние резкого подорожания природного газа будет ограниченным, так как Армения зафиксировала на несколько лет вперед цены на поставляемый из России газ по состоянию на декабрь 2021 года.

Отмечается, что некоторое нарушение торговых связей, вероятно, будет обусловлено потерей корреспондентских отношений с российскими банками, работающими в Армении, а "глубокая рецессия в России и сильное обесценивание российского рубля ударят по армянскому экспорту".

"Сдерживающие факторы, связанные с конфликтом на Украине и санкциями в отношении России, заставили нас резко пересмотреть наш прогноз роста (ВВП Армении — ред.) на 2022 год в сторону понижения с 5,3% до 1,3%, поскольку рост экспорта, особенно в Россию, остановился, а объем денежных переводов, и, следовательно, потребление домохозяйств, снижается", — отмечается в сообщении. Fitch прогнозирует, что рост вернется к 4,2% в 2023 году.

Ранее Центральный банк Армении понизил прогноз роста ВВП на 2022 год с 5,3% до 1,6%, что обусловлено ожидаемым спадом промышленности в 4,7%