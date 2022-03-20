2022-03-20T17:05:00+03:00
2022-03-20T17:21:06+03:00
2022-03-20T17:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220320/836440903.html
Глава минфина Украины оценил состояние экономики страны
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что около 30% экономики страны сейчас либо не работает, либо временно не работает. По его словам, об этом свидетельствуют... ПРАЙМ, 20.03.2022
экономика, новости, украина, экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/83515/45/835154594.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83515/45/835154594.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83515/45/835154593.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83515/45/835154593.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83515/45/835154581.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83515/45/835154581.jpg
https://1prime.ru/transport/20220320/836440737.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что около 30% экономики страны сейчас либо не работает, либо временно не работает.
По его словам, об этом свидетельствуют предварительные расчеты по уплате налогов, сделанные "исходя из уплаты налога на доходы физлиц, ЕСВ".
"Треть экономики сейчас не функционирует", – цитирует министра Telegram-канал портала "Страна.ua".