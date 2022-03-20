МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что около 30% экономики страны сейчас либо не работает, либо временно не работает. В Германии просят население экономить "каждую каплю бензина"

По его словам, об этом свидетельствуют предварительные расчеты по уплате налогов, сделанные "исходя из уплаты налога на доходы физлиц, ЕСВ".

"Треть экономики сейчас не функционирует", – цитирует министра Telegram-канал портала "Страна.ua".