МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче. Немецкая Linde приостановила развитие новых проектов в России

"Думаю, что нам, к сожалению, придется покинуть (рынок России — ред.)", — заявил Стараче в интервью агентству Блумберг.

Enel прекратит свою деятельность в России "в течение нескольких месяцев", уточнил он.

Enel — крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".