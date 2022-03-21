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https://1prime.ru/state_regulation/20220321/836448952.html
Итальянская Enel покинет Россию в течение нескольких месяцев
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. Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче. "Думаю, что нам, к сожалению, придется... ПРАЙМ, 21.03.2022
экономика, новости, enel, энел россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче.
"Думаю, что нам, к сожалению, придется покинуть (рынок России — ред.)", — заявил Стараче в интервью агентству Блумберг.
Enel прекратит свою деятельность в России "в течение нескольких месяцев", уточнил он.
Enel — крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".