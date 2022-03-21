МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Россия в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, заявили в понедельник в МИД РФ.

"С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры… Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", — говорится в заявлении министерства.