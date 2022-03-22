МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над высказываниями пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, рассказавшей, что Вашингтон не просил компании уходить из России.

В своём Telegram-канале Захарова написала: "Псаки сообщила, что власти США не просили какие-либо организации приостановить свою деятельность в России. Компании сами решили покинуть страну".

Комментируя это высказывание, она написала: "как и "Северный поток — 2" — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ".

Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.