МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Перечень крупных проектов, находящихся на особом контроле государства и финансируемых в рамках госпрограмм, а также из Фонда национального благосостояния, расширен на 6 позиций, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Системообразующие предприятия получат льготное финансирование

"Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен шестью новыми позициями", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, экологии, спорта. Так, в перечень включено строительство в Ростове-на-Дону областного детского хирургического центра на 280 мест и возведение универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде. Кроме того, в список включен проект, связанный с реконструкцией очистных сооружений в Улан-Удэ в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал".

Добавляется, что перечень дополнен позицией, предусматривающей строительство объектов многофункционального технологического кластера "Образцово", который создается в Москве на базе Российского университета транспорта.

Проекты подлежат особому контролю со стороны государственных органов, добавляется в сообщении кабмина. Там же отмечается, что такой контроль позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.