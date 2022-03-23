МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal пишет, что зарубежные компании расширяют понятие "товары первой необходимости", продолжая наполнять своей продукцией полки магазинов в России, несмотря на обещания ограничить продажи самыми необходимыми товарами.

Как отмечает газета, иностранные компании по производству потребительских товаров находятся под растущим давлением со стороны политиков, инвесторов, активистов и потребителей из разных стран, призывающих их к дальнейшему сокращению продаж и производства в России в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Тем не менее, пишет газета, крупные компании, в частности PepsiCo, Procter&Gamble, Unilever, несмотря на обещания ограничить продажи товарами первой необходимости, продолжают заполнять полки российских магазинов разнообразной продукцией. Например, в российских магазинах до сих пор продаются картофельные чипсы Lay's, бритвы Gillette, ароматы для дома Air Wick и мороженое, детская косметика и очищающие средства для лица, отмечает Wall Street Journal.

Компании Procter&Gamble и Unilever 8 марта заявили, что приостанавливают инвестиции и рекламную активность в РФ, но оставят на рынке только "продукты базовой гигиены". На следующий день компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в РФ, в частности, Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda. Однако, согласно релизу, PepsiCo "имеет обязанность" продолжить продавать в России молоко и детское питание.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.