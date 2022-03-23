МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Спрос на специалистов по работе с людьми будет расти в IT-сфере, преуспеть в таких профессиях смогут специалисты с развитыми коммуникативными способностями, способные долго не выгорать, прокомментировала РИА Новости карьерный консультант онлайн-университета Skypro Диана Дмитриева.

"Направление позиций человек-человек растет, поскольку все больше людей переходят в цифровое пространство и человеческое общение становится более редким и ценным… Подобные профессии становятся все более востребованными. В первую очередь ИТ-компаниям будут необходимы специалисты в продажах, в сферах с постоянным взаимодействием с клиентами (аккаунтинг), в проектном менеджменте и в подборе ИТ-специалистов", — считает Дмитриева.

Рост популярности направления человек-человек связан с тем, что людям не хватает человеческой поддержки, участия и взаимодействия, поэтому все это становится ценным ресурсом, отмечает эксперт.

В сфере работы с людьми преуспевать и получать высокую зарплату смогут люди, способные долгосрочной перспективе не выгорать и демонстрировать максимальную эффективность в процессе работы с другими, на что способны не все. "Взаимодействие в линии человек-человек довольно затратное энергетически мероприятие, ценность специалиста, который не выгорает, возрастает", — обращает внимание Дмитриева.

Работая с людьми, проявить себя смогут специалисты с развитыми коммуникативными способностями, выраженной эмпатией, способные вести за собой людей и влиять на них, а также те, кто хотят быть полезными и помогать другим. "Это природная предрасположенность, но ее можно прокачать", — заключила эксперт.