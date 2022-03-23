МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за февраль 2022 года сократился в рублях на 675,16 миллиарда — до 12,935 триллиона рублей, в долларах — на 20 миллиардов, до 154,82 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Кабмин планирует изменение системы ценообразования на нефть Urals

"По состоянию на 1 марта 2022 г. объем ФНБ составил 12 935 108,51 млн. рублей или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год…, что эквивалентно 154 821,6 млн. долл. США", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 9,738 триллиона рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На 1 февраля объем ФНБ составлял 13,61 триллиона рублей, в долларовом эквиваленте — 174,9 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 марта было размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,777 миллиарда китайских юаней, 142 миллиарда рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 530,37 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,846 миллиарда рублей и 2,363 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 1,475 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 30,7 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

"Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 3 680,4 млн. рублей, что эквивалентно 46,9 млн. долл. США", — говорится в сообщении.