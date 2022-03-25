МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. После принятия Верховной радой Украины законов о функционировании экономики в период военного положения ежемесячно будет образовываться дефицит в 4 миллиарда долларов, что может привести к "сумасшедшей инфляции", заявил в пятницу украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его словам, в краткосрочной перспективе принятые меры действительно могут помочь бизнесу, однако в долгосрочной перспективе это создает очень много рисков.

"В таком режиме постоянно функционировать экономика не может, потому что каждый месяц будет набегать дефицит в 4 миллиарда долларов. Мы просто не сможем взять в долг так много", — сказал Фурса в эфире украинского телеканала ICTV.

Он назвал это рискованной стратегией, которая может привести к "печатанию средств", сумасшедшей инфляции и девальвации.

После начала спецоперации РФ украинский парламент принял ряд законов для поддержания функционирования экономики в период военного положения. В частности, отменен акциз на топливо, а НДС снижен до 7%, введена упрощенная система уплаты налога. Согласно ей, предприятия и физлица платят единый налог с оборота в размере 2%.

Кроме того, принят закон, освобождающий от налогообложения ввозной пошлиной импортных товаров.