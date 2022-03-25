МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" информацию, о якобы подготовке ограничений на выезд из страны IТ-специалистов, распространяемую в соцсетях.

По его словам, "никаких подобных законопроектов нет и не может быть".