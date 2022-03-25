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Песков опроверг подготовку ограничений на выезд из страны IT-специалистов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" информацию, о якобы подготовке ограничений на выезд из страны IТ-специалистов, распространяемую в соцсетях. По его... ПРАЙМ, 25.03.2022
экономика, новости, дмитрий песков, it-сектор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" информацию, о якобы подготовке ограничений на выезд из страны IТ-специалистов, распространяемую в соцсетях.
По его словам, "никаких подобных законопроектов нет и не может быть".