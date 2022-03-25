МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Потери мирового туризма из-за событий на Украине могут составить 14 миллиардов долларов, такие прогнозы озвучила Всемирная туристская организация (UNWTO).

"Закрытие воздушного пространства на Украине и в России, а также наложенный запрет на российских перевозчиков многими европейскими странами влияют на внутренние европейские путешествия. Это также приводит к отклонениям в дальнемагистральных перелетах между Европой и восточной Азией, что приводит к более продолжительным полетам и более дорогим ценам. В 2020 году на Россию и Украину приходилось в совокупности 3% мировых расходов на международный туризм, и, если конфликт затянется, может быть потеряно не менее 14 миллиардов долларов мировых доходов от туризма", — говорится в сообщении организации, штаб-квартира которой расположена в Мадриде.

Организация обращает внимание, что российский и украинский рынки важны для соседних стран, а также для европейских стран, куда туристы обычно едут на море. Кроме того, "за время пандемии российский рынок также приобрел значительный вес для дальнемагистральных направлений, таких как Мальдивы, Сейшельские острова или Шри-Ланка. В качестве направлений на Россию и Украину приходилось 4% всех международных прибытий в Европу, но только 1% доходов Европы от международного туризма в 2020 году", — говорится в сообщении.