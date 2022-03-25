МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Производство цветов в России будет расти примерно на 5-7% в год, и уже в этом году вырастет на 4,5% и составит более 350 миллионов штук цветов и бутонов, сообщили РИА Новости в ассоциации "Теплицы России".

"В дальнейшем отечественное производство будет расти примерно на 5-7% в год. А в 2022 году составит порядка 355 миллионов штук цветов и бутонов", — рассказали в ассоциации, объединяющей производителей овощей, цветов и грибов.

При этом в 2021 году было выращено 338,9 миллиона штук цветов и бутонов, что на 21,4% больше показателя 2020 года. По прогнозам ассоциации, направление цветоводства в России обладает значительным потенциалом развития. "В целом за последние пять лет производство цветов увеличилось на 68% с 200,8 миллиона штук в 2016 году", — уточнили в ассоциации.

В Минсельхозе же добавляют, что цветочный бизнес активно развивается в Липецкой, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других регионов России. Выращивают, в основном, розы, тюльпаны, герберы и хризантемы. "Доля российских цветов на рынке сегодня составляет порядка 20% и имеет тенденцию к росту", — говорится в сообщении министерства.