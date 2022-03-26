МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В условиях комплексных антироссийских санкций уровень безработицы в нашей стране может вырасти до 6,2% в текущем 2022 году, а снижение реальных располагаемых доходов граждан прогнозируется в 12%, пишет РБК со ссылкой на доклад о мерах социальной политики, разработанном Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

По мнению экономистов, к концу года инфляция может составить 19,3%. В целом этот прогноз соответствует оценке аналитиков в рамках опроса Банка России: они ждут инфляцию на уровне 20%.

По состоянию на 18 марта на фоне санкционного давления темпы роста цен в РФ уже разогнались до 14,5% годовых, отмечало министерство экономического развития. К декабрю 2023 года институт ВЭБ.РФ прогнозирует снижение показателя до уровня 5,3%, в декабре 2024-го — до 4,1%.

Для того, чтобы добиться снижения влияния санкций на экономику России, необходимо реализовать дополнительные меры поддержки населения, считают авторы доклада. Они сформировали предложения, направленные на решение "срочных критических задач, появившихся в результате действия ограничений, наложенных западными странами".

"По нашей оценке, применение предложенных мер сможет смягчить снижение располагаемых доходов до минус 10% и сократить уровень безработицы до 6% к концу 2022 года", — заявила глава направления "человеческий капитал" института Раиса Лукьяненко.

Предлагаемые экономистами меры могут затронуть 50 миллионов бенефициаров:

Индексация пенсий: на 8% дополнительно в 2022 году, помимо уже проведенной в 8,6%;

индексация зарплат "целевых" бюджетников — врачей, преподавателей вузов, среднего и младшего медперсонала, учителей и воспитателей, на которых распространяются целевые показатели майского указа президента от 2012 года, — на 6%;



довольствия остальных бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов — на 8%.



Такой темп индексации должен компенсировать этим категориям потери от инфляции, считают авторы предложений

Также, по их мнению, необходимо повышение пособия по безработице до величины прожиточного минимума (12 792 руб.) в 2022 году и выплата его в течение года нуждающимся гражданам.

Первые шесть месяцев его должны получать все безработные, а следующие шесть месяцев — только те, кто проходит курсы переквалификации.