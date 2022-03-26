МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Европа как единое целое может столкнуться с обратным эффектом от собственных санкций, которые она нацелила на Россию, и пострадать от этих экономических мер воздействия, считает немецкий экономист Айка Хамер. В апреле для семей с детьми появится новая мера поддержки

Как он заявил в беседе с RT, "во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна".

"Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа", — считает экономист.

Хамер пояснил также, что в первую очередь кризис ударит по "среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и США".

"Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия", — подытожил специалист.

По прогнозу Хамера, это может произойти из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, анализирует он, стоимость этих товаров будет достигать от четырех до шести евро за литр.