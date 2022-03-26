МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Прекращение огня и вывод войск с Украины являются ключевыми условиями снятия санкций в отношении России, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью газете Telegraph. Медведев сравнил сегодняшние санкции с испытаниями России в ХХ веке

"Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать. Это не использовалось в 2014 году", — сказала она.

При этом Трасс подчеркнула, что в настоящее время нужно "удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия". По ее мнению, продолжение, а в некоторых случаях и эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.

"Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки", — отметила Трасс. По ее словам, в Британии создано специализированное подразделение по переговорам для оказания поддержки Украине.

На сегодняшний день под санкциями Британии находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.