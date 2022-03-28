МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства. Fitch хочет отозвать рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний

"Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв был совершен в связи с введением санкций (против РФ — ред.)", — говорится в сообщении.

Евросоюз 15 марта принял решение о запрете присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. Ранее по этой же причине агентство отозвало рейтинги российских компаний.

Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне "С".