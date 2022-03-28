МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя — отменят в России, пишут "Известия" со ссылкой на Минпромторг РФ. Решетников назвал эффект от обнуления пошлин на ввоз ряда товаров

Минпромторг разработал проект постановления, который предусматривает отмену ответственности за параллельный импорт продукции "по определенной номенклатуре", пишут "Известия". Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка, заявили газете в Минпромторге.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы "Известиям" сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. За это же выступил глава "Опоры России" Александр Калинин. Он подчеркнул, что такая мера позволит обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции в Россию.

В крупнейших маркетплейсах России — Ozon и Wildberries — выступили за полную легализацию параллельного импорта, пишет газета. Эта мера позволит расширить ассортимент товаров в стране и добиться эффекта сдерживания роста цен, рассказали изданию в пресс-службе Wildberries. Аналогичной позиции придерживаются и в Ozon.

В свою очередь ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Пахомов видит риски, которые влечет за собой отмена ответственности за параллельный импорт. Эксперт, чьи слова приводит газета, считает, что в долгосрочной перспективе возрастет количество контрафактных товаров ввиду отсутствия должного контроля за оригинальной продукцией со стороны бренда,

Сейчас в России предусмотрена ответственность за ввоз продукции с нанесенным на нее товарным знаком без разрешения его правообладателя. В частности, нарушитель должен уничтожить ввозимую партию и выплатить компенсацию правообладателю в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, рассказал "Известиям" эксперт по внешнеэкономической деятельности BMS Law Firm Никита Матюхов.