МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Вводя антироссийские санкции ЕС подрывает свою экономику, обрекает европейцев на жизнь в запредельных ценах на топливо и электричество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета в Брюсселе. Пан или пропал. Россия и Запад вошли в "большое газовое пике"

"Брюссельские чиновники своими действиями, по сути, подрывают экономику стран ЕС, от реалий которой они оторваны. Обрекают рядовых европейцев на слом социально ориентированной экономической модели, жизнь в условиях запредельных цен на электроэнергию и топливо, сокращения социальных выплат в пользу военных бюджетов, галопирующей инфляции и массовой безработицы", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Главным бенефициаром такой ситуации являются США, добавила она.

"Декларируя готовность к новым антироссийским ограничениям, в Брюсселе забывают добавить, что их принятие будет выгодно только США, наживающимся на оттоке из ЕС капиталов, увеличении поставок на европейские рынки своих вооружений и сжиженного природного газа по баснословным ценам", — говорится в заявлении.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам двухдневного саммита Евросоюза сообщил, что лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих санкций против России. Кроме того, он указывал, что в ЕС понимают наличие путей обхода европейских санкций против РФ, будут предпринимать дипломатические усилия, чтобы пресекать такие возможности.