Аналитики ждут снижения индекса доверия потребителей США в марте
Daily FX: аналитики ожидают падения индекса доверия потребителей США в марте до 107 пунктов
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в марте снизился до 107 пунктов со 110,5 пункта месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные агентством Daily FX.
Соответствующие данные будут обнародованы аналитической компанией Conference Board во вторник, 29 марта, в 17.00 мск.
В 9.00 мск исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что в апреле индикатор составит минус 14 пунктов после уровня марта в минус 8,1 пункта.