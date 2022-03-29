МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в марте снизился до 107 пунктов со 110,5 пункта месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные агентством Daily FX.

Соответствующие данные будут обнародованы аналитической компанией Conference Board во вторник, 29 марта, в 17.00 мск.

В 9.00 мск исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что в апреле индикатор составит минус 14 пунктов после уровня марта в минус 8,1 пункта.