МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Последние события вокруг Украины свидетельствуют о том, что отношениям доминирования Запада во главе с США над остальным миром, существовавшим с колониального периода, пришел конец — об этом в своей статье для американского издания The Intercept пишет обозреватель Муртаза Хусейн. Небензя указал на развивающийся кризис из-за попыток изоляции России

По его словам, выясняется, что у азиатов и других незападных игроков есть свои представления о том, как следует управлять миром, и вскоре у них найдутся силы их реализовать.

Как пишет журналист, все большее число стран Азии, Африки и Латинской Америки встали на нейтральный путь в конфликте, несмотря на запугивание со стороны американских политиков, чтобы они приняли сторону Запада. Так, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Южная Африка и даже Мексика остались в стороне, сопротивляясь призывам дипломатически изолировать Россию или присоединиться к кампании по введению санкций против ее экономики. Азиатские компании остались в России, хотя их западные коллеги массово свернули деятельность. Тем временем в ООН группа африканских государств, крупнейшее из которых — Южная Африка, воздержались от принятия резолюций, направленных на осуждение президента России Владимира Путина за действия в отношении Украины.

"Нейтральная позиция этих стран, очевидно, стала шоком для многих западных элит, давно привыкших указывать другим странам, какую геополитическую позицию они должны занимать", — сделал вывод Хусейн.

Иными словами, способы управления, которые Запад взял на вооружение в тот период, когда США стали единственной сверхдержавой, больше не эффективен, констатирует эксперт.

Что касается африканских стран, то и они имеют свои собственные интересы в конфликте, отличные от интересов Соединенных Штатов. Многие из них имеют хорошие отношения с Россией и наладили важные экономические и политические связи с правительством Путина. Россия является крупным поставщиком сырья, такого как пшеница, а также пользуется подлинной популярностью в качестве альтернативы Западу в плане инвестиций и поддержки безопасности, подчеркнул Хусейн.