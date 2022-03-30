ТОКИО, 30 мар — ПРАЙМ. Телеканал NHK сообщил, что Япония разработала поправки к закону о правилах транзакций и обмене валют, в том числе и криптовалют. Поправки позволят не дать возможности РФ вывести часть активов из-под санкций. Названы необычные способы бесконтактной оплаты с телефона в обход санкций

Изменения помогут не допустить перевода части активов в криптовалюты для вывода их из-под действия санкций после отключения ряда российских банков от системы SWIFT.

Меры предусматривают ограничения на перевод криптовалютных средств лиц и организаций, попавших под санкции, третьим лицам, а криптовалютные биржи обяжут заранее выяснять информацию о клиентах и адресатах транзакций, чтобы избежать сделок с лицами и организациями, подпавшими под санкции.

Правительство рассчитывает, что парламент примет закон в ходе текущей сессии.