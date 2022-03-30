МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении на 25 марта ускорилась до 15,66% с 14,53% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Названы овощи, подешевевшие за неделю

На уровне 15,7% в последний раз инфляция в России была в сентябре 2015 года.

По информации Росстата, недельная инфляция в России с 19 по 25 марта замедлилась до 1,16% после 1,93% на предыдущей неделе. С начала года потребительские цены выросли на 8,91%.

"Продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%), в том числе, благодаря укреплению рубля. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказала дефляция в секторе туристических и регулируемых услуг (минус 0,48% после роста на 1,02%) при удешевлении услуг зарубежного туризма. Некоторое снижение темпов роста цен наблюдалось в сегменте продовольственных товаров (1,76% после 2,01% неделей ранее) за счет замедления удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания", — говорится в документе министерства.

По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 25 марта составил 17,42% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост на 15,09% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 34,42% год к году); непродовольственные товары подорожали на 19,07% в годовом выражении. Цены на услуги (туристические и регулируемые) на 25 марта выросли на 9,98% год к году.

Среди социально значимых продовольственных товаров на 25 марта в годовом выражении сахар вырос в цене на 65,08%, гречка — на 40,96%, рис — на 23,6%, вермишель — на 23,34%, мука — на 22,35%, говядина — на 21,96%, сливочное масло — на 21,37%, соль — на 21,67%, молоко — на 17,77%, чай — на 16,24%, свинина — на 15,91%, хлеб — на 14,52%, подсолнечное масло — на 14,15%, яйца — на 10,52%.

В детском питании в годовом выражении на 25 марта подорожали сухие молочные смеси — на 11,36%, мясные консервы — на 16,34%, фруктово-ягодные консервы — на 17,39%, овощные консервы — на 18,43%.

Среди овощей капуста подорожала на 25 марта более чем в три раза в годовом выражении, морковь — на 45,66%, лук — на 42,67%, томаты — на 40,03%, картофель вырос в цене на 39,47%, огурцы — на 10,07%. Яблоки на 25 марта подорожали на 5,11% в годовом выражении.

Среди основных непродовольственных товаров на 25 марта в годовом выражении стоимость медикаментов выросла на 17,47%, иностранного автомобиля — на 42,52%, отечественного — на 37,84%.