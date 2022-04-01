АНКАРА, 1 апр — ПРАЙМ. Представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что его страна не будет подключаться к санкциям против России, Анкара уже выразила свою позицию использованием Конвенции Монтрё. Блумберг прогнозирует рост доходов России от экспорта нефти и газа

"Мы уже заявляли о своей позиции, что не будем подключаться к санкциям. Мы использовали права, которые нам дает Конвенция Монтрё, в проливы не допускаются военные корабли. То есть военные корабли держатся в стороне от войны, это наша твердая позиция и она с пониманием воспринимается сторонами", — сказал Калын телеканалу TRT Haber.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.