МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Трамп заявил, что Байден "убил американскую мечту"

"Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне", — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

Политик настаивает, что в "самый опасный период жизни" у американцев "президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он".

"Слабость Байдена" привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, убежден Трамп.

Бывший президент США подчеркнул, что страна при нем достигла энергетической независимости. "Полтора года назад, кажется, так давно уже было. Помните цену 1,8 долларов за галлон. Я вам говорил, если меня не выберете, будете платить 7-8 долларов", — сказал Трамп, неоднократно подчеркнув, что выборы были украдены у него.

За исключением всего этого, он (Байден) делает отличную работу", — сказал Трамп.