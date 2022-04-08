МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев национализирует всё российское имущество на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации России, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль телеканалу "Рада". СМИ: Украина станет худшей ошибкой США

По его словам, решение уже принято на законодательном уровне, украинские власти начали соответствующие процессы.

"Безусловно мы национализируем всё российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам РФ", — сказал Шмыгаль.

Кроме того, Украина рассчитывает в этих целях использовать замороженные активы России в других странах, сумма которых по разным оценкам колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов, добавил украинский премьер.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить 400 миллиардов долларов в фонд восстановления страны из замороженных активов России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.