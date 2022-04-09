МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Власти Каймановых островов заявили, что их поставщики финансовых услуг заморозили активы на сумму 7,3 миллиарда долларов в соответствии с санкциями против РФ. ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России

Согласно информации на официальном сайте, в соответствии с их обязательствами, проистекающими из британского постановления о санкциях против РФ, "многочисленные поставщики финансовых услуг представили более 400 форм отчетности о соблюдении (контрмер), которые подтверждают, что были заморожены активы, стоимость которых оценивается в 7,3 миллиарда долларов".

Отмечается, что местные власти также создали рабочую группу, чтобы вносить изменения в проводимую политику в рамках применения санкций против России. В нее войдут представители офиса губернатора, управлений в сферах финансов, гражданской авиации, морского транспорта и других ведомств. Группа будет собираться еженедельно.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.