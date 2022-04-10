МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков отметил, что, по предварительной оценке, по итогам января-марте удалось не допустить падения ВВП страны несмотря на расширение санкций Запада. Германия готовится к "концу света" из-за отказа от российского газа

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. Червяков заявлял, что сектора белорусской экономики, которые сейчас наиболее сильно подвержены влиянию западных санкций, в итоге смогут достаточно быстро восстановиться. Он говорил, что западные санкции окажут влияние на выполнение прогноза по росту ВВП страны в 2022 году, но не стал называть конкретные цифры, пояснив, что сейчас идет период адаптации экономики к санкциям.

"По нашей оценке,… ситуацию по кварталу мы видим на уровне прошлого года. ВВП — на уровне 100% (к аналогичному периоду 2021 года – ред.), экспорт — чуть более 100%, даже несмотря на то что у нас практически два крупных игрока, связанных с поставками калийных удобрений и нефтепродуктов, оказывают существенное влияние (на общие экономические показатели – ред.). Экономика справляется с тем, чтобы частично компенсировать эти потери", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье, отвечая на вопрос о работе белорусской экономики в январе-марте.

Он отметил, что российский рынок для Белоруссии сейчас наиболее перспективный. Министр пояснил, что если в прошлом году белорусские товары на рынке РФ занимали 5,5% всего импорта этой страны, то в 2000 году он составлял 11%. "То есть мы видим, что можем расти. Весь экспорт (Белоруссии – ред.) в недружественные страны и Украину занимает порядка 16 миллиардов долларов, это равносильно тому, что мы поставляем на российский рынок… С учетом переориентации (экспорта – ред.) мы должны увеличить в этом году более чем на 30% экспорт в Россию, то есть прирасти на 5 миллиардов долларов", — объяснил глава минэкономики. США ждут, что Россия скоро перестанет входить в число крупнейших экономик

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил прогноз развития экономики страны на 2022 год с ростом ВВП на 2,9%. ВВП за два месяца 2022 года вырос на 1,2% к уровню января-февраля 2021 года. ВВП Белоруссии в прошлом году вырос на 2,3% по сравнению с показателем 2020 года. Перед правительством Белоруссии стояла задача нарастить ВВП на 1,8% по итогам 2021 года. В 2020 году ВВП страны снизился на 0,9%.Также белорусский министр экономики Александр Червяков рассказал о том, что профильные госорганы Белоруссии и России в апреле представят правительствам двух стран предложения о реализации проектов по замещению иностранных комплектующих и другой продукции.

"Сроки определены. В этом месяце мы должны предварительно работу выполнить и представить ее правительствам… Те проекты, которые будут иметь синергетический эффект для двух государств, имеют право быть профинансированы из бюджета союзного государства. Мы на это надеемся", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", говоря о совместной работе Белоруссии и России по импортозамещению в условиях западных санкций.

По его словам, в условиях санкционного давления для страны очень важны вопросы импортозамещения. "Вопросы нашей безопасности касаются именно того импорта, который мы получаем из недружественных стран. Если говорить об объеме этого импорта — это порядка 9 миллиардов долларов. Мы проанализировали все позиции этого импорта, выделили несколько групп отраслевых и вместе с нашими российскими коллегами отрабатываем каждую группу, каждую позицию. И вот по каждой позиции мы уже видим, какие товары мы можем производить у себя, увеличив их объемы производства", — отметил министр.

Он отметил, что также есть группа продукции, выпуск которой можно организовать на существующих производственных площадях и имеющихся технологиях. "Это вопросы, связанные с коробками передач, задними мостами, гидроусилителями и так далее", — уточнил Червяков.

По его словам, третья группа товаров — это те, которые страны пока не могут производить ни на белорусских предприятиях, ни на предприятиях Российской Федерации. "Здесь нужны новые проекты", — констатировал министр.

Он подчеркнул по этим трем направлениям сейчас работают ведомства Белоруссии и России. "По каждой позиции определяем, где кто будем производить эту продукцию и в конечном итоге получим совместные инвестиционные проекты и возможность производить продукцию уже нового качества", — подчеркнул Червяков.