МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Американская медиа-организация в области политической журналистики Politico утверждает, что Россия выигрывает "от вторжения на Украину", передают "Известия". Боррель рассказал о решении по санкциям против нефти и газа России

В подтверждение своего тезиса Politico предлагает читателям взвесить следующие факты: "ежемесячные поступления Москвы от экспорта газа утроились по сравнению с прошлым годом; Марин Ле Пен возглавляет сочувствующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости французского президента".

Вместе с тем Politico подчеркивает, что с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, "чтобы уговорить Путина урегулировать конфликт на Украине".