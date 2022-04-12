МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Безработица в Великобритании в декабре-феврале ожидаемо снизилась

Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии ранее наблюдался в марте-мае 1992 года — показатель тогда составлял 6,2%. Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозам аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.

В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%, как и показывала предварительная оценка.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% против 0,9% месяцем ранее. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.