В Японии назвали товары, которых коснется запрет на импорт из России
Минэкономики Японии: запрет на импорт из России коснется 38 товаров, включая водку и пиво
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ТОКИО, 12 апр — ПРАЙМ. Запрет на импорт из РФ в Японию коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски, говорится в пресс-релизе японского министерства экономики, торговли и промышленности.
К импорту также запрещены детали от автомобилей и мотоциклов, металлообрабатывающее оборудование, помпы.
Ограничения вступят в силу 19 апреля.
О вводе запрета на импорт некоторых видов древесины, водки и ряда машинного оборудования из России в свете событий на Украине заявил на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида.