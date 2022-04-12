ТОКИО, 12 апр — ПРАЙМ. Запрет на импорт из РФ в Японию коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски, говорится в пресс-релизе японского министерства экономики, торговли и промышленности. В Японии вступает в силу запрет на импорт ряда товаров из России

К импорту также запрещены детали от автомобилей и мотоциклов, металлообрабатывающее оборудование, помпы.

Ограничения вступят в силу 19 апреля.

О вводе запрета на импорт некоторых видов древесины, водки и ряда машинного оборудования из России в свете событий на Украине заявил на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида.