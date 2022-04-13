МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года по 8 апреля потребительские цены выросли на 10,83%, сообщил в среду Росстат. Цены на овощи из борщевого набора на неделе замедлили рост

"За период со 2 по 8 апреля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,66%, с начала апреля – 100,80%, с начала года – 110,83%", — говорится в документе статистического ведомства.

По данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%, в том числе помидоры – на 5,3%, огурцы – на 5%, бананы – на 4,8%. На прочую плодоовощную продукцию рост цен продолжил замедляться. Сильнее всего среди овощей подорожала свекла — на 7,44% (рост замедлился с 11,27%), репчатый лук — на 6,34% (с 14,22%), картофель — на 3,62% (с 4,76%), морковь — на 3,37% (с 8,45%).

Рост цен на сахар резко замедлился — до 0,94% с 5,08% на предыдущей неделе. Список наиболее подорожавших продовольственных товаров (за исключением плодоовощной продукции) теперь возглавил маргарин — темпы роста цен на него ускорились с 2,58% до 3,11%. В числе наиболее подорожавших продовольственных товаров по итогам прошлой недели также: рис (рост на 2,69%), чай (на 2,18%), шоколадные конфеты (на 2,13%), печенье (1,93%), макаронные изделия из пшеничной муки (рост на 1,83%), вареная колбаса и куриное мясо (на 1,6%), соль (рост на 1,57%), гречка (на 1,55%). Динамика изменения цен за минувшую неделю по данным позициям была разнонаправленной.

Среди непродовольственных товаров цены на бытовую технику и электронику продолжили снижаться. Так, пылесосы стали дешевле на 9,12% (на предыдущей неделе они снизились в цене на 3,44%), смартфоны — на 1,7% (до этого они сократились в стоимости на 1,57%), телевизоры снизились в цене на 5,8% (после снижения на 7,33% на предыдущей неделе). С начала года пылесосы выросли в цене на 19,35%, телевизоры — на 20,57%, смартфоны — на 16,45%.

Цены на иностранные автомобили выросли на 2,26%, на отечественные — не изменились (с начала года новые инормарки подорожали в среднем на 37%, отечественные авто — на 28,4%). Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились. Цены на все наблюдаемые в недельной динамике медикаменты снизились. На 10,57% выросла стоимость полета эконом-класса по России.