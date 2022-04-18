МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России стабилизируется, но на 8 апреля в годовом выражении составляла 17,5%, что является очень высоким значением, в этих условиях необходимо поддержать россиян, помочь справится с инфляционной волной. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал ускорить переход на нацвалюты во внешней торговле

Отдельно остановившись на теме инфляции, он отметил, что сейчас она стабилизируется.

"Вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%", — отметил Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все, это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной", — настоятельно попросил президент.

