МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Паратунский рыбоводный завод на Камчатке выпустил в реку первую в этом году партию мальков кеты, около полутора миллионов штук, сообщили в Северо-Восточном филиале "Главрыбвода". Россиянам предрекли подорожание рыбы и морепродуктов

"В этом году первая полуторамиллионная партия здорового и жизнестойкого малька была выпущена 18 апреля в ручей Трезубец, впадающий в реку Карымшину бассейна реки Паратунка", – сообщили в рыбном хозяйстве во вторник.

Всего рыбоводы выпустят более 15 миллионов подросших мальков, на это уйдет месяц. Позже выпуски пройдут на лососевых рыбоводных заводах "Малкинский", "Кеткино", "Озерки" и "Вилюйский", уточнили в "Главрыбводе".

Всего на территории Камчатского края находятся пять федеральных лососевых рыбоводных заводов, которые занимаются поддержанием промысловых запасов лососей бассейнов рек Большая, Авача, Паратунка и озера Большой Вилюй за счет искусственного воспроизводства. На заводах выращивают кету, нерку, чавычу и кижуча.